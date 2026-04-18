الصحافة البرتغالية: حلم كونسيساو انتهى.. وإيطاليا تنتظره

تصدر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عناوين الصحافة في بلاده، السبت، بعد خروجه أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، الجمعة، من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.

وأبرزت عناوين الصحف البرتغالية الكبرى «Record»، و«A Bola»، وموقع «Bola Na Rede»، الإقصاء الاتحادي، وهجوم كونسيساو على الحكم الصيني ما نينج.

ومع ذلك، بدأت التكهنات البرتغالية تشير إلى احتمال عودة المدرب قريبًا إلى الدوري الإيطالي، في ظل الشكوك المحيطة بمستقبل ماوريسيو ساري مع لاتسيو، وأنطونيو كونتي مع نابولي.

وصفت صحيفة «Record» البرتغالية، خروج الاتحاد، بالحلم المنتهي، الذي رغب البرتغالي بتحقيقه إنجازًا في مسيرته مع الفريق الجداوي.

وكتبت: «انتهى الحلم، اتحاد كونسيساو يفشل في تجاوز دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، ويقصى من أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف».

وتطرقت «Abola» البرتغالية إلى تصريحات مواطنها كونسيساو في المؤتمر الصحافي، الذي عقب لقاء ماتشيدا، الذي هاجم فيه الحكم الصيني ما نينج، قائلًا إن الصافرة الصينية منعت فريقه من الفوز.

ونقلت عنه: «لعبنا مباراة جيدة، ولكن أسوء ما فيها كان الطاقم التحكيمي، ويمكنكم مشاهدة تأثير الحكم على نتيجة المباراة، التي كنا نستحق الخروج بانتصار منها.. مستوى فريقي كان رائعًا، ولكن لم نحظ بحكم يجاري مستوى فريقي الرائع».

وتابع موقع «Bola Na Rede » البرتغالي مسيرة مواطنه كونسيساو في الاتحاد، متوقعًا أن تكون خطوته المقبلة إلى الدوري الإيطالي، مع عدم ضمان الإيطاليين ماوريسيو ساري، مدرب لاتسيو، وأنتونيو كونتي، مدرب نابولي، الاستمرار في منصبيهما، الموسم المقبل.