كاريك: عودة راشفورد ممكنة

رفض مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، استبعاد إمكانية عودة ماركوس راشفورد إلى ملعب «أولد ترافورد» عند انتهاء فترة إعارته إلى برشلونة الإسباني.

وعند سؤاله عن احتمال عودة اللاعب، قال كاريك للصحافيين: «أعتقد فقط أن هناك قرارات يجب اتخاذها مع مرور الوقت فيما يتعلق ببعض الأمور، وبالطبع ماركوس موجود في هذا الوضع، لكن في هذه المرحلة لم يُتخذ أيّ قرار، وسيتم اتخاذه، لأنه لا بد من ذلك في وقت ما، لكن في هذه المرحلة لا يوجد ما يُقال».

ولم يشارك الدولي الإنجليزي مع «الشياطين الحمر» منذ ديسمبر 2024، قبل أن يُنهي الموسم الماضي معارًا إلى أستون فيلا، ليعود هذا الموسم وينتقل إلى النادي الكاتالوني على سبيل الإعارة.

ويقدّم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مستويات لافتة مع بطل إسبانيا، غير أن تفعيل بند الشراء النهائي من قبل الـ«بلاوجرانا»، والبالغ 35.2 مليون دولار، لا يزال غير محسوم.

ويجعل هذا الوضع مستقبل راشفورد في دائرة الغموض، خاصة مع اقتراب مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، المنتظر تنظيمه في أمريكا الشمالية.

ويتبقى في عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد عامان، مع وجود بند يسمح بزيادة راتبه بنسبة 25 في المئة، إذا تأهل النادي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويملك مانشستر يونايتد فرصة لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة في حال فوزه على تشيلسي، مساء السبت.