الدوري الياباني.. أوساكا يتفوق على جرامبوس

فاز فريق سيريزو أوساكا الأول لكرة القدم على ناجويا جرامبوس بنتيجة 0ـ3، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مجموعة الغرب في الدوري الياباني.

وسجل تياجو أندرادي، وشيون هوما، وسورومون ساكوراجاوا، أهداف سيريزو أوساكا في الدقائق 18 و66 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أوساكا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ناجويا جرامبوس عند 16 نقطة في المركز السادس.

وفي منافسات مجموعة الشرق، تفوق كاشيما أنتلرز على أوراوا ريد دياموندز، بهدف سجله كيميتو نونو في الدقيقة 81.

ووصل رصيد كاشيما إلى 29 نقطة في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد أوراوا عند 12 نقطة في المركز السادس.

وفي بقية المباريات بهذه المجموعة، انتصر طوكيو فيردي على جيف يونايتد 1ـ0، وكاواساكي فرونتال على يوكوهاما مارينوس 2ـ1، وسانفريس هيروشيما على في فارين ناجاساكي 2ـ0.

يُذكر أن هذه النسخة من الدوري الياباني استثنائية، إذ سيتم تغيير نظام اللعب، بسبب انتقاله من نظام الموسم الواحد داخل العام «فبراير ـ ديسمبر» إلى النظام الأوروبي «أغسطس ـ مايو».