الإماراتيون أمام التايلانديين.. مواجهتان ولقب قاري

يواجه فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم منافسه بوريرام يونايتد التايلاندي، السبت، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.

وفاز بوريرام يونايتد التايلاندي على ملبورن سيتي الأسترالي بركلات الترجيح في دور الـ16، بينما تفوق شباب الأهلي على تراكتور الإيراني بنتيجة 3ـ0 في الدور ذاته.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يواجه فيها بوريرام يونايتد خصمًا من أندية الإمارات في مسابقات آسيا، كما تعد هذه المرة الأولى أيضًا التي يواجه فيها شباب الأهلي منافسًا من تايلاند.

ولم تلتق الفرق الإماراتية ونظيرتها التايلاندية كثيرًا في المسابقات القارية، خاصة مع فصل منطقتي الغرب والشرق في الأدوار الأولى من البطولة، وحتى الأدوار الإقصائية، لفترة طويلة.

وكانت المواجهة الأبرز بين أندية الإمارات وتايلاند في نهائي دوري أبطال آسيا 2003، حين اصطدم العين الإماراتي بمنافسه فريق تيرو ساسانا التايلاندي، الذي وصل إلى النهائي أيضًا.

وظهر العين الإماراتي بقوة في ذهاب النهائي، ليحقق الفوز بنتيجة 2ـ0، على ملعب طحنون بن محمد في العين.

وبحث الفريق الإماراتي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور، وسجل سالم جوهر الهدف الأول لفريق العين في تلك المباراة، قبل أن يضيف زميله محمد عمر الهدف الثاني.

وفي مباراة الإياب في تايلاند، خسر العين أمام تيرو ساسانا بنتيجة 0ـ1، إلا أن هذه النتيجة لم تكن كافية لأصحاب الأرض، ليتوج الفريق الإماراتي باللقب، بعد فوزه بنتيجة 2ـ1 في مجموع جولتي نهائي الذهاب والإياب لعام 2003 بمسابقة دوري أبطال آسيا.