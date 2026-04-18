كومباني: اللقب لن يؤثر على اللاعبين

أوضح فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، السبت، أن الأمور باقية كما هي، حتى لو حسم البافاري لقب الدوري، الأحد.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة شتوتجارت: «أكد لي اللاعبون أنهم سينقلون تركيزهم مباشرة إلى مواجهة ليفركوزن عُقب المباراة، بغض النظر عمّا سيحدث، لكن يمكننا أن نتعايش مع انتظار فترة أطول للاحتفال، سنرى قريبًا عدد المرات التي سنحتفل فيها وحجم الاحتفالات، نريد الفوز على شتوتجارت أولًا، ثم مواصلة المشوار. اللقب لا يلعب دورًا إلا في نهاية الموسم».

ويركز فريق المدرب فينسنت كومباني على أكثر من منافسة إلى جانب الدوري، إذ تنتظره مواجهة في قبل نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن، الأربعاء المقبل، إضافة إلى صدام في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وقدم بايرن عروضًا قوية أخيرًا، بعدما انتصر في ست مباريات متتالية، من بينها الفوز بمباراتي دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، كما فاز في 13 من آخر 14 مباراة، بجانب تفوقه في آخر خمس من ست مباريات أمام شتوتجارت، بما في ذلك الفوز بخماسية نظيفة خارج أرضه، ديسمبر الماضي.

وعن مواجهة شتوتجارت، أضاف كومباني: «نواجه أحد أصعب المنافسين، أتوقع مباراة بدنية قوية، شتوتجارت ليس مجرد فريق جيد، بل يتمتع أيضًا بالقوة البدنية، كما يمكن أن يشكل خطورة من الكرات الطويلة، لديهم ثاني أقوى هجوم في الدوري الألماني».

ويفتقد بايرن لجهود لينارت كارل، وتوم بسيشوف، وسفين أولريش، بسبب الإصابة.