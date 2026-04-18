الهلال.. جلسات طبية تجهز كوليبالي

يخضع السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى جلسات علاجية في عيادة النادي، بهدف تجهيزه قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن عودة المدافع السنغالي للتدريبات برفقة المجموعة لم تتضح حتى الآن، على أن يستمر في جلسات العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتعرض كوليبالي «34 عامًا»، إلى إصابة في عضلة الفخذ الأمامية، نتيجة تمزق وتجمع دموي، السبت الماضي، قبل المغادرة إلى جدة لمواجهة السد القطري، التي خسرها الأزرق 2ـ4 «بركلات الترجيح» في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويجري لاعبو الأزرق العاصمي تدريباتهم، مساء السبت، استعدادًا لمواجهة ضمك في الجولة الـ 30 من دوري المحترفين، التي تلعب بعد 10 أيام على «المملكة أرينا» في الرياض.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في دوري روشن برصيد 68 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق ثماني نقاط.

.