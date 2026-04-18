يايسله يعيد عبد الرحمن أمام فيسيل

يعيد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، محمد عبد الرحمن، الظهير الأيمن، بدلًا من علي مجرشي في القائمة الأساسية أمام فيسيل كوبي الياباني، الإثنين، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان يايسله اعتمد على عبد الرحمن أمام الدحيل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وتعرض مجرشي إلى الطرد ببطاقة حمراء مُباشرةً عند الدقيقة 37، بعد احتكاك مع البرازيلي خايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور الماليزي، خلال انتصار القطب الجداوي 2ـ1، الجمعة في جدة، أمام نحو 40 ألف متفرج في ملعب «الإنماء».

وبقِيَ الأهلي ممثلًا وحيدًا لدوري روشن السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأهله إلى نصف النهائي، وخسارة الاتحاد من ماتشيدا زيلفيا الياباني ضمن دور الثمانية، الجمعة، والهلال من السد القطري، الإثنين، في دور الـ 16.

وللمرة الرابعة في دوري الأبطال باسميه الحالي والسابق، يكون الأهلي صاحب النفس الأطول بين الفرق السعودية المشارِكة.