الشياطين والبلوز.. نتائج متوازنة قبل نزال لندن

يستضيف ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن مواجهة فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، وضيفه مانشستر يونايتد، لحساب الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي، السبت.

تاريخيًا، يتعادل الطرفان في سجل المواجهات المباشرة في الدوري، بـ 20 انتصارًا لكل منهما، وحضر التعادل في 27 مواجهة.

ويطمح الفريقان إلى العودة لنغمة الانتصارات من أجل إنعاش آمالهما في الحضور ضمن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب البطولة، المؤهلة لدوري الأبطال، الموسم المقبل.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث برصيد 55 نقطة، من تحقيق الفوز في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة، عقب تعادله مع مضيفه بورنموث، وخسارته أمام ضيفه ليدز يونايتد، ما جعله يبتعد بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد ذاته.

من ناحيته، تلقى تشيلسي، صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة، ثلاث هزائم متتالية، إذ خسر أمام نيوكاسل يونايتد، وإيفرتون، ومانشستر سيتي، ليبتعد بفارق أربع نقاط خلف ليفربول، صاحب المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية.

ويسعى تشيلسي إلى الثأر من خسارته 1ـ2 أمام مانشستر يونايتد في لقائهما الأخيرة بالمسابقة، الذي جرى على ملعب «أولد ترافورد»، سبتمبر الماضي، من أجل مصالحة جماهيره، التي تشعر بالإحباط، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.