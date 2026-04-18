اجتماع يناقش تطوير «الثالثة»

عقد عدد من ممثلي أندية الدرجة الثالثة اجتماعًا داخل مقر نادي الأنصار في المدينة المنورة، الجمعة، لمناقشة سبل تطوير المسابقة، والتحديات التي تواجههم، من أجل الخروج بتوصيات تُرفع إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق ما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وحضر الاجتماع ممثلون لأندية الأنصار والوطني والذهب والمجد والاعتماد والنخل، التي تنشط في دوري الدرجة الثالثة.

وجاء بالتزامن مع الزيارات التي يجريها سمير المحمادي، الأمين العام للاتحاد السعودي، لأندية «الثالثة»، واجتماعاته مع ممثليها، في إطار الترتيبات المرتبطة بمستقبل المسابقة، وما يُتداول حول إمكانية دمجها مع دوري الدرجة الرابعة.

ورصد المجتمعون أبرز التحديات الحالية، إلى جانب طرح عدد من المقترحات التطويرية، في مقدمتها إعادة هيكلة المسابقة عبر تنظيم تجمعات دورية «Mini Tournaments» تنعقد في مدينة واحدة خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى تخصيص دعم مالي سنوي مرتبط بالنتائج، وتعزيز الحوكمة والإدارة، وتطوير الجوانب الإعلامية والتسويقية، بما في ذلك النقل التلفزيوني.

وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع أن دوري الدرجة الثالثة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأندية واكتشاف المواهب بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، إلى جانب دوره في تنمية الكوادر الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يسهم في رفع جودة مخرجات كرة القدم المحلية.