زكري: جئنا إلى قطر من أجل اللقب.. وكاراسكو: مواجهة زاخو نهائي

أكد الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه يدخل مواجهة زاخو العراقي، المقررة الأحد ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج، بطموح واضح يتمثل في بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أنَّ الوصول إلى هذا الدور خطوة مهمة، لكن الهدف الأكبر هو التتويج.

وقال زكري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد السبت: «أنا سعيد بوجودي في قطر، سبق لي وأن عملت في الدوري القطري وأنا سعيد بالعودة مرة أخرى لهذا البلد الشقيق وفي هذه التظاهرة الجميلة بين الأشقاء».

وأضاف: «بالنسبة للفريق، الوصول إلى مثل هذا الدور كان مهمًا، لكن الأهم أن نلعب بهدف الفوز بهذه الدورة، فنحن ما جئنا هنا إلا طمعًا في الفوز باللقب».

وتحدث مدرب الشباب عن التحوّل الذي شهده الفريق منذ توليه المهمة، قائلًا: «عندما جئت إلى هذا الفريق، كنت مفعمًا بالطموح لأن أنهض به، وأساعده للوصول إلى أبعد حد ممكن».

وتابع: «أعتقد أنَّ الفريق خرج من الناحية النفسية والفنية ومن أشياء كثيرة تجعل الفريق حاليًّا يعبر عن نفسه في الميدان».

ومن جانبه، شدَّد البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد «الليث»، على أهمية المواجهة، مؤكدًا أنها تُعامل داخل الفريق كأنها مباراة نهائية، على الرغم من أنها في الدور نصف النهائي.

وذكر كاراسكو: «بالنسبة لنا، المباراة هي بمثابة مباراة نهائية، حتى وإن كنَّا نتحدث عن نصف النهائي، إلا أنَّ هذه المباراة تمثل هدفًا مهمًا جدًّا بالنسبة لنا».

وبيَّن: «سنلعب ضد فريق لن يكون سهلًا، ونحن سعداء بالقدوم للعب في هذه البطولة هنا في قطر».

وأوضح كاراسكو أنَّ الفريق يعيش حالة تركيز عالية بعد مشوار تأهل صعب، قائلًا: «الجميع في حالة تركيز تامة، لقد واجهنا صعوبات في التأهل، واليوم نحن متأهلون، لذا هي فرصة عظيمة لنا للوصول إلى هدفنا، وهو خوض المباراة النهائية يوم 23».

وختم: «هدف النادي والجميع هو الفوز باللقب».