المربع الخليجي.. الشباب يتوشح الأسود.. وزاخو بالأحمر

اعتمد الاجتماع التنسيقي، السبت، ألوان فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم وزاخو العراقي، قبل مواجهتهما المرتقبة ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، المقررة الأحد على ملعب خليفة الدولي.

وتقرر أن يخوض الشباب المباراة بالزي الأسود الكامل، فيما يرتدي زاخو العراقي الزي الأحمر الكامل.

وعُقد الاجتماع برئاسة إبراهيم السليطي، مراقب المباراة، بحضور علي السماهيحي، مقيّم الحكام، وعلي الصلات، المسؤول الإعلامي في اتحاد كأس الخليج العربي، إلى جانب ممثلي الناديين والجهات التنظيمية.

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب التنظيمية والتحكيمية، بما في ذلك مواعيد حضور الفريقين إلى الملعب، وفترات الإحماء، وآلية التغطية الإعلامية، وإجراء اللقاءات الصحافية، إضافة إلى الترتيبات الطبية الخاصة بالمواجهة.