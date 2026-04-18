المرة الثانية تواليا.. صنداونز إلى نهائي «الأبطال»

تأهل فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 1ـ0، السبت، في إياب المربع الذهبي، وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها جولة الذهاب.

وينتظر صنداونز الفائز من مواجهة مغربية خالصة تجمع بين نهضة بركان والجيش الملكي، علمًا بأن الأخير فاز ذهابًا بهدفين دون رد.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الترجي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع فريق صن داونز إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومن خطأ في تمرير الكرة ركل الحارس التونسي بشير بن سعيد، الكولومبي برايان مونييز، مهاجم صنداونز، داخل المنطقة المحرمة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء جاء منها هدف المباراة الوحيد «35» بعد أن تابع تسديدته التي تصدى له الحارس.

وأهدر الترجي فرصة تعديل النتيجة «41» عندما تسلم يان ساس كرة بينية داخل منطقة الجزاء ومرَّر كرة عرضية قابلها فلوريان دانهو بتسديدة، لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، قدَّم الترجي صورة باهتة بدا فيها الاستسلام واضحًا على أداء لاعبيه، أمام سيطرة واضحة من جانب صنداونز.

وحاول الترجي مبادلة الهجمات، لكن الأفضلية كانت لأصحاب الأرض بمحاولات أكثر على المرمى التونسي، من بينها تسديدة قوية في الدقيقة «66» عن طريق ثابيلو مورينا تصدى لها الحارس بن سعيد وحوَّلها إلى ركنية.

كما طالب الترجي بركلة جزاء إثر لمسة يد في الدقيقة «85»، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وشهدت الدقائق الأخيرة مساحات مفتوحة في الخط الخلفي للترجي بعد اندفاع لاعبيه نحو الهجوم أملًا في تسجيل ولو هدف، وكاد يستغلها فريق صنداونز، لكن النتيجة ظلَّت على حالها حتى صافرة النهاية.