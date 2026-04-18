بوميل: قرارات الحكم خاطئة

هاجم الفرنسي باتريس بوميل، مدرب فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم، طاقم التحكيم الذي أدار مباراتهم أمام مضيفهم صن داونز الجنوب الإفريقي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، السبت.

وخسر الترجي المباراة بهدف دون رد في تكرار لسيناريو المباراة الأولى في تونس، ليهدي منافسه بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وقال بوميل، في تصريحات عقب لقاء الإياب، إنَّ الحكم كان ضعيفًا، ولم يكن على مستوى مباراة مهمة في نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف: «لا أقصد احتساب ركلة الجزاء فقط، بل كل قرارات الحكم كانت خاطئة، لا بد من وقفة لتصحيح هذا الأمر».

وأشار إلى أنَّ الفريق حرم من هدف صحيح في مباراة الذهاب، وكان بإمكانه أن يغيّر السيناريو، واليوم كنَّا نستحق التعادل على الأقل».

وبشأن عجز فريقه عن هز شباك صن داونز على مدار المباراتين، ذكر: «هذا وارد في كرة القدم، بعض الأحيان تعاندك الظروف، وفي أحيان أخرى سجَّلنا ثلاثة أهداف خارج ملعبنا في المباراة الماضية أمام الأهلي بالقاهرة».