كاردوزو: حانت فرصة التعويض

أكد البرتغالي ميجيل كاردوزو، مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، استحقاقهم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزهم على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب المربع الذهبي.

وأكد كاردوزو أنَّ التأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، والرابعة إجمالًا بعد 2001 و2016 و2025، سيمنحه الفرصة لكسر عقدة البطولة بعد أن خسر مباراة التتويج مرتين أمام فريقين مصريين، الأهلي في 2024، عندما كان يقود الترجي، وبيراميدز 2025 مع صن داونز.

وكان اللقب الوحيد الذي تُوِّج به الفريق الجنوب إفريقي تحقق على حساب الزمالك المصري 2016، ولكن هذه المرة سيصطدم بمنافس مغربي، حيث يخوض الجيش ونهضة بركان إياب نصف النهائي الآخر في وقت لاحق السبت.

وأوضح المدرب، في تصريحات لقناة «بي إن سبورت» عقب المباراة: «نستحق الفوز، ودوري الأبطال يتطلب الالتزام الدفاعي في بعض الأحيان، ولاعبو فريقي تعاملوا بنضج شديد».

وأضاف: «أنا سعيد بمستوى اللاعبين، وفخور بهم وبمسؤولي النادي وجماهير الفريق، فالتأهل إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي، يبقى إنجازًا مهمًا في مسيرتي».