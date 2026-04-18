بورنموث يسقط نيوكاسل.. وليدز يزيد متاعب «الذئاب»

عاد فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم بفوزٍ ثمينٍ خارج ملعبه بتغلُّبه على نيوكاسل يونايتد 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 33 للدوري الممتاز، ليعزِّز آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وهذا الفوز الثاني تواليًا للفريق خارج ملعبه بعد انتصاره على أرسنال، متصدر جدول الترتيب، بالنتيجة نفسها في الجولة الماضية، ليمنح مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فرصةً كبيرةً للاقتراب منه.

وأنهى بورنموث الشوط الأول بهدفٍ، سجله ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 32 بتسديدةٍ يمينيةٍ من مسافةٍ قريبةٍ داخل منطقة الجزاء، لكنَّ نيوكاسل أدرك التعادل في الشوط الثاني بتوقيع ويليام أوسولا «68» مستفيدًا من تمريرةٍ بالخطأ من إيفانيلسون، مهاجم بورنموث.

وصحَّح إيفانيلسون الخطأ حيث قابل كرةً عرضيةً من تافيرنييه، ومهَّدها برأسه إلى زميله أدريان تروفيرت، ليسدِّدها الأخير بقدمه في الشباك، ويمنح بورنموث التقدم مجدَّدًا «85»، وينتزع ثلاث نقاطٍ ثمينة لفريقه الذي رفع صيده إلى 48 نقطةً في المركز الثامن متخلِّفًا بفارق الأهداف عن برينتفورد، وتشيلسي الذي سيخوض مواجهةً أمام مانشستر يونايتد، السبت.

أمَّا نيوكاسل، فواصل النزيف، وتجرَّع مرارة الخسارة للمرة الثالثة تواليًا والـ 15 في الدوري، ليتجمَّد رصيده عند 42 نقطةً في المركز الـ 14.

وفي لقاءٍ آخر بالتوقيت نفسه، فاز ليدز يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون 3ـ0، ليبتعد قليلًا عن مراكز الهبوط.

وأحرز أهداف المباراة جيمس جاستن، ونوا أوكافور، ودومينيك كالفيرت لوين في الدقائق 18 و20 و95 من ركلة جزاءٍ.

وبعد فوزه الثاني تواليًا والتاسع الموسم الجاري، رفع ليدز رصيده إلى 39 نقطةً في المركز الـ 15 مبتعدًا بفارق تسع نقاطٍ عن توتنام الـ 18 قبل مباراته أمام برايتون في وقتٍ لاحقٍ السبت. أمَّا فريق «الذئاب» فبقي في ذيل الترتيب بـ 17 نقطةً، ليقترب خطوةً جديدةً من الهبوط.