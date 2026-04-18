مجموعة stc تعزز شراكتها مع «نتفليكس» لإثراء تجربة الترفيه والبث المباشر لدى العملاء في السعودية

أعلنت مجموعة stc، مُمكِّن التحوُّل الرقمي، عن توقيع شراكةٍ مع «نتفليكس»، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الترفيه، لإثراء تجربة العملاء بالمحتوى المميَّز عبر منصة stc tv.

وعبر هذا التعاون، تتيح مجموعة stc للعملاء المشتركين في باقات «بيتي فايبر» الاستمتاع باشتراك نتفليكس، إلى جانب مجموعةٍ متنوعةٍ من خدمات البث المميزة على منصة stc tv مع توسُّع وتنوُّع خيارات الباقة التي تشمل خدمة «نتفليكس».

وتُعزِّز إضافة «نتفليكس» الدور الرائد لمجموعة stc في توفير المحتوى الترفيهي بالسعودية حيث تُقدِّم خياراتٍ ترفيهيةً متنوِّعةً في مكانٍ واحدٍ، وتوفر تجربةَ ترفيهٍ متكاملةً للعائلات في جميع أنحاء السعودية.

وقال نائب الرئيس لخدمات النمو في مجموعة stc: «تُجسِّد هذه الشراكة التزامنا بتقديم تجاربَ ترفيهيةٍ استثنائيةٍ، وتوفير أفضل قيمةٍ لعملائنا. من خلال دمج المحتوى المميَّز ضمن منصةٍ واحدةٍ عبر stc tv، نعمل على تسهيل تجربة المستخدمين، وتمكينهم من إدارة اشتراكاتٍ عدة بسهولةٍ، بما يعزِّز مكانة stc بوصفها مزوِّدًا رائدًا لخدمات الترفيه في السعودية».

من جانبه، ذكر رئيس تطوير الأعمال والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في نتفليكس: «يُسعدنا تعزيز تعاوننا مع مجموعة stc لإتاحة نتفليكس بشكلٍ أوسع في مختلف أنحاء السعودية. تسهم هذه الشراكة في وصول خدمتنا إلى عددٍ أكبر من المشاهدين، وتُوفِّر لهم تجربةً مميَّزةً، تتيح لهم الاستمتاع بالقصص التي يحبونها سواء كانت من أبرز الأعمال العالمية، أو من الإنتاجات العربية التي تُعبِّر عن أصوات المنطقة وتنوُّعها».

وتُقدِّم هذه الشراكة حلًّا عمليًّا لأحد أبرز التحديات التي تواجه خدمة البث في السعودية، ويتمثَّل في تعدُّد المنصَّات، وما يتطلبه ذلك من اشتراكاتٍ منفصلةٍ، ومعلومات تسجيلٍ، ووسائل دفعٍ مختلفةٍ.

ومن خلال منصة stc tv، يتم توفير تجربةٍ متكاملةٍ عبر خدمة فوترةٍ موحَّدةٍ، وتجربة تسجيل دخولٍ سلسةٍ من خلال أجهزة stc، وتعزيز اكتشاف المحتوى عبر مختلف الخدمات في مكانٍ واحدٍ، ما يتيح للعائلات تجربةَ ترفيهٍ سلسةً.

وتُقدِّم «نتفليكس» مجموعةً واسعةً من المسلسلات، والأفلام، والألعاب، وبرامج البث المباشر عبر تشكيلةٍ كبيرةٍ من التصنيفات الفنية واللغات. ويمكن للمشتركين اكتشاف أبرز الأعمال العالمية، إلى جانب الاستمتاع بمكتبةٍ متناميةٍ من المحتوى العربي المتاحة للمشاهدة في أي وقتٍ ومن أي مكان.