زكري يثبّت تشكيلة القادسية أمام زاخو

يتجه الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى تثبيت التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة القادسية الأخيرة، عند لقاء زاخو العراقي، الأحد، ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، على ملعب خليفة الدولي، وفقًا لما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وتنص لوائح البطولة على السماح بوجود 6 لاعبين أجانب في قائمة الفريق لكل مباراة، وهو ما يفرض على الجهاز الفني اختيار عناصره الأجنبية بعناية قبل المواجهة.

ومن المنتظر أن يدخل الشباب اللقاء بتشكيل يضم البرازيلي مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد الثاني، ويسلي هوديت، سعد بالعبيد، وعلي البليهي.

وفي منطقة الوسط، يرجح أن يعتمد زكري على باسل السيالي وعلي الأسمري إلى جانب الفرنسي ياسين عدلي.

ويقود المغربي عبد الرزاق حمد الله خط الهجوم، بمساندة البلجيكي يانيك كاراسكو، والأردني علي العزايزة.

وينتظر أن يحسم المدرب الجزائري قراره خلال الاجتماع الفني المقرر عقده صباحًا قبل المواجهة.

ويأمل الشباب في تجاوز زاخو العراقي وبلوغ نهائي البطولة الخليجية، من أجل المنافسة على اللقب.