بعد خسارة دورتموند.. البايرن ينتظر نقطة اللقب

ألحق فريق هوفنهايم الأول لكرة القدم الخسارة الثانية تواليًا بضيفه بوروسيا دورتموند، إذ فاز عليه 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 30 للدوري الألماني، واضعًا بايرن ميونيخ، المتصدر، أمام نقطةٍ للاحتفاظ باللقب مع تبقي أربع مبارياتٍ في رصيده.

وتقدَّم هوفنهايم أواخر الشوط الأول بركلة جزاءٍ، سدَّدها الدولي الكرواتي أندري كراماريتش عند الدقيقة 41، وأدرك المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي التعادل قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وحصل هوفنهايم على جزائيةٍ ثانيةٍ، انبرى لها كراماريتش مسجلًا هدف الفوز «90+8»، ورافعًا رصيده إلى 156 هدفًا بقميص النادي.

بذلك، تجمَّد رصيد دورتموند، الذي خسر أمام باير ليفركوزن 0ـ1 في الجولة الماضية، عند 64 نقطةً بفارق 12 نقطةً خلف بايرن ميونيخ، الذي يكفيه التعادل مع ضيفه شتوتجارت، الأحد، للظفر باللقب الـ 35 في تاريخه.

في المقابل، وضع هوفنهايم حدًّا لسلسلةٍ من أربع مبارياتٍ دون انتصارٍ «تعادلان وخسارتان»، وحقق انتصاره الـ 16 الموسم الجاري، ليرتقي إلى المركز الخامس بـ 54 نقطةً، ويُنعش آماله في الظفر بإحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطتين خلف لايبزيج الرابع، الذي يحلُّ ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت لاحقًا، ونقطتين أمام باير ليفركوزن، الذي خسر أمام ضيفه أوجسبورج 1ـ2.