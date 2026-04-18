أوجسبورج يحبط ليفركوزن.. إيتا تخسر الأولى.. وبريمن يؤمّن الموقف

سقط فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم أمام ضيفه أوجسبورج 1ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ 30 للدوري الألماني، كما خسر يونيون برلين مباراته أمام فولفسبورج بالنتيجة ذاتها، فيما خطف فيردر بريمن ثلاث نقاطٍ ثمينة من هامبورج، ليبتعد قليلًا عن مناطق الخطر.

وفي المباراة الأولى، منح المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك التقدم لليفركوزن برأسيةٍ بعد 12 دقيقةً، لكنَّ أوجسبورج أدرك التعادل عقب ثلاث دقائق فقط بتسديدةٍ للسويسري فابيان ريدر، ارتطمت بالمدافع الدولي الإنجليزي جاريل كوانساه، ودخلت الشباك.

وترجم ريدر ركلة جزاءٍ في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع مسجِّلًا هدف الفوز لأوجسبورج، وموجِّهًا ضربةً قاصمةً لآمال ليفركوزن في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

من جهتها، تلقَّت المدربة الجديدة ليونيون برلين ماري لويز إيتا، أول امرأةٍ تقود فريقًا للرجال في الدوريات الخمسة الكبرى، ضربةً في مستهل مشوارها بخسارة فريقها على أرضه أمام فولفسبورج المهدَّد بالهبوط 1ـ2.

وعُيِّنت إيتا مدربةً مؤقَّتةً حتى نهاية الموسم، ونالت استقبالًا حارًّا من جماهير الفريق عند الإعلان عن اسمها قبل انطلاق المباراة.

وبدأ يونيون اللقاء بهدفٍ سريعٍ في مرماه حيث افتتح النمساوي باتريك فيمر التسجيل لفولفسبورج بعد 11 دقيقةً، ثم أضاف دزينان بيتشينوفيتش الثاني مباشرةً عقب الاستراحة «46»، بينما سجل الإسكتلندي أوليفر بوركي هدف يونيون برلين الوحيد «85».

وعزَّز فولفسبورج موقعه في المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 24 نقطةً مقلِّصًا الفارق إلى نقطتين عن سانت باولي الـ 16، الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء، أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، وإلى ستٍّ عن منطقة الأمان، أي المركز الـ 15 الذي يحتله بوروسيا مونشنجلادباخ.

في المقابل، لا يزال يونيون برلين متقدِّمًا بست نقاطٍ على مركز الملحق مع تبقي أربع مبارياتٍ على نهاية الموسم.

وحصد فيردر بريمن نقاطًا ثمينةً في صراع البقاء بفوزه 3ـ1 على غريمه الشمالي وضيفه هامبورج الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي أول مباراةٍ له منذ منتصف مارس، سجل الدولي الدنماركي ينس شتاجه، لاعب الوسط، هدفين في الدقيقتين 37 و57، وأضاف الإسباني كاميرون بويرتاس الثالث «90+1»، فيما وقَّع روبرت جلاتسل على الهدف الوحيد للضيوف «41». وطُرِد النيجيري فيليب أوتيلي، مهاجم هامبورج «79».

وابتعد بريمن بفارق خمس نقاطٍ عن مركز الملحق بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطةً في المركز الـ 14 بفارق الأهداف خلف هامبورج الـ 13.

ويلعب، الأحد، فرايبورج مع هايدنهايم، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع ماينز.