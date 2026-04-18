لاتسيو يحبط نابولي.. وأودينيزي يتعثر أمام بارما

تلاشت الآمال الضئيلة التي كان يعلقها فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم للدفاع عن لقبه بعد خسارته بهدفين نظيفين على ملعبه أمام لاتسيو السبت، لحساب الجولة الـ 33، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر إنتر ميلان إلى 12 نقطة مع بقاء خمس مباريات على نهاية موسم دوري الدرجة الأولى.

ويحتل إنتر، الذي فاز على كالياري 3-0 الجمعة، صدارة الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما يملك نابولي 66. ويتراجع ميلان بثلاث نقاط أخرى قبل مباراته أمام هيلاس فيرونا الأحد، ويحتل لاتسيو المركز التاسع بـ 47.

تقدم الضيوف في الدقيقة السادسة بهدف سجله ماتيو كانشيليري، ولم يؤثر على لاتسيو إضاعة ماتيا زاكاني لركلة جزاء، بعد أن تصدى لها فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش، قبل أن يضاعف توما باشيتش النتيجة بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

ولم يبدُ لاتسيو، الذي يدربه ماوريتسيو ساري المدرب السابق لنابولي، أنه سيسمح للفريق المضيف المتعثر بالعودة إلى المباراة، وخرج منتصرًا من ملعب دييجو أرماندو مارادونا للموسم الرابع تواليََا.

وفي مباراة أخرى واصل بارما نتائجه المميزة بفوز ثمين على مضيفه أودينيزي 1-0 السبت.

وسجل البديل الفرنسي نيستا إلفيج هدف اللقاء الوحيد بعد 6 دقائق من نزوله إلى الملعب في الدقيقة 46.

وهي المباراة الثالثة دون خسارة لفريق بارما بعد تعادلين في المرحلتين الماضيتين أمام لاتسيو ونابولي بالنتيجة ذاتها 1-1، وذلك منذ خسارته أمام كريمونيزي 0-2 في المرحلة الثلاثين، رافعًا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الـ 13 ومبتعدًا أكثر عن مراتب الهبوط.

في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط ومُني بخسارته الثانية تواليًا بعدما سقط أمام ميلان 0-3 الجولة الماضية، كما لم يذق طعم الفوز للمباراة الثالثة تواليًا بعد تعادله مع كومو سلبا في الجولة الـ 31، فتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الـ 11.

وتتابع المنافسات الأحد، فيلعب كريمونيزي مع تورينو، وفيرونا مع ميلان، وبيزا مع جنوى، ويوفنتوس مع بولونيا، وتختتم الجولة الإثنين بلقاء ليتشي مع فيورنتينا.