بطولة الملاكمة.. ضمك البطل وقطبا جدة الثاني والثالث

اختُتمت منافسات بطولة المنطقتين الغربية والجنوبية للملاكمة للفئات السنية في جدة، السبت، واستضافتها أكاديمية البطل السعودي الرياضية بمشاركة 342 لاعبًا ولاعبةً، مثَّلوا 18 ناديًا وسط حضورٍ جماهيري لافتٍ.

وشهدت البطولة مشاركةً واسعةً لمختلف الفئات العمرية من الرجال والسيدات، إذ برزت الفئة الناشئة ابتداءً من تسعة أعوامٍ للمرة الأولى في بطولات المنطقتين، في خطوةٍ استهدفت بناء قاعدةٍ رياضيةٍ مبكرةٍ، وصقل المهارات الأساسية لدى اللاعبين منذ الصغر.

وفي ختام البطولة، تُوِّجت الأندية أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام حيث حقق ضمك المركز الأول، وجاء الاتحاد ثانيًا، فيما حلَّ الأهلي ثالثًا.

وتأتي هذه البطولة ضمن برامج الاتحاد السعودي للملاكمة الهادفة إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وتهيئة اللاعبين للمشاركات الرسمية، بما يعزز من حضور اللعبة، ويدعم تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.