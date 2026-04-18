أزمة تفتح الباب.. الاتفاق يرفض بيع الغنام

تدرس إدارة الاتفاق فتح باب بيع عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، باستثناء خالد الغنام، في محاولة لمواجهة الأزمة المالية التي يمرُّ بها النادي، وعدم وضوح ميزانية التعاقدات الخاصة بالموسم المقبل، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وذكرت المصادر ذاتها، أن إدارة الاتفاق لا تنوي التفريط في خدمات الغنام، إذ استثنته من أي توجُّهات تخصُّ البيع على الرغم من الظروف المالية للنادي في الفترة الجارية.

وأوضحت أن الإدارة تلقَّت في وقت سابق عروضًا لعدد من اللاعبين، من بينهم الإسباني ألفارو ميدران، وخالد الغنام، وراضي العتيبي، ومختار علي، وفارس الغامدي، وعبد الله مادو، وعبد الباسط هندي، ومد الله العليان، لكنَّها رفضت بيع عقودهم، أو إعارتهم خلال فترتَي الانتقالات الصيفية والشتوية الماضيتين.

وبيَّنت المصادر، أن التوجُّه الحالي للإدارة يأتي ضمن مساعيها لتأمين موارد مالية إضافية، ودعم استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

من جهة أخرى، لم تفتح إدارة النادي حتى الآن ملف عقد سعد الشهري، مدرب الفريق، مع لجنة الرقابة المالية في ظل ضبابية الميزانية، وتأجيل إعلان حصة الاتفاق من برنامج الاستقطاب إلى مايو المقبل، ما ألقى بظلاله على خطط الإعداد للموسم الجديد.

يشار إلى أن الغنام، المستثنى الوحيد من «مزاد اللاعبين»، شارك في 28 مباراةً مع الفريق الموسم الجاري، سجل خلالها عشرة أهداف، وقدَّم أربع تمريرات حاسمة.