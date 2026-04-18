جاكسون: نشعر بخيبة أمل.. الخسارة غير مستحقة

تحسَّر الإنجليزي مارك جاكسون، مدرب فريق بوريرام يونايتد التايلاندي الأول لكرة القدم، على إهدار فرصة الفوز على شباب الأهلي الإماراتي، السبت، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة في جدة.

وخلال مؤتمر صحافي، تلا اللقاء الذي أنهاه شباب الأهلي فائزًا 3ـ2 بعد التمديد، قال جاكسون: «نشعر بخيبة أملٍ كبيرةٍ بسبب هذه الخسارة التي لم نكن نستحقها على الإطلاق، لكنني فخورٌ باللاعبين بعد أن قدَّموا مباراةً كبيرةً، استطاعوا فيها العودة من التأخر بهدفين».

وأضاف: «تمنَّيت تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، لكن هذا حال كرة القدم».

ولفت إلى ارتكاب لاعبيه «أخطاءً فرديةً، كان يُمكن تجاوزها، واستغلَّها الخصم، وسجَّل منها أهدافه الثلاثة».

وأردف: «واجهنا فريقًا صعبًا وعنيدًا، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، لكن التعب ظهر عليهم في نهاية المباراة، وكان يمكننا الاستفادة من ذلك».

وسيتواجه شباب الأهلي، الثلاثاء المقبل، مع ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف النهائي، بينما يلتقي في المباراة الأخرى ضمن الدور ذاته الأهلي وفيسيل كوبي الياباني.