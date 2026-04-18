برايتون يبقي توتنام في دائرة الخطر

فرّط فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم في فوز مهم على ملعبه ووسط جماهيره للنجاة من شبح الهبوط بالتعادل 2-2 أمام برايتون السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

واكتفى الفريق اللندني بنقطة فقط في مباراته الثانية تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي استهل مشواره بالخسارة بهدف دون رد أمام سندرلاند الجولة الماضية، وهي النقطة الحادية عشر على ملعبه الموسم الجاري.

ولم يستفد توتنام من تألق نجمه الهولندي الدولي، تشافي سيمونز، الذي صنع الهدف الأول بتمريرة عرضية أكملها زميله بيدرو بورو برأسه في المرمى بالدقيقة 39.

وبعدها بدقيقتين، حرم القائم سيمونز نفسه من هز الشباك بالتصدي لتسديدة ذكية منه. لكن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أدرك برايتون التعادل بهدف من توقيع كاورو ميتوما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من باسكال جروس.

وفي الشوط الثاني واصل سيمونز تألقه مسجلًا الهدف الثاني «77» بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، دخلت الشباك بعد الارتطام بالقائم.

وتكرر السيناريو مجددًا حيث أدرك الضيوف التعادل بهدف ثان سجله جورجينيو روتر في الدقيقة 95 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدًا من تمريرة زميله فان هيكي الذي استغل خطأ فادحًا من كيفن دانسو مدافع توتنام.

وفرط توتنام في أول فوز له بالدوري الإنجليزي منذ بداية العام الجاري 2026، ليستمر عجزه في تحقيق الانتصارات للمباراة الـ 15 تواليًا.

بهذا التعادل بقي توتنام في المركز الـ 18، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط، وذلك قبل أن يخوض مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون وأستون فيلا الجولتين المقبلتين.

في المقابل، واصل برايتون نتائجه الإيجابية بتحقيق 16 نقطة في آخر سبع مباريات، حيث خسر مرة واحدة أمام آرسنال متصدر الترتيب.

ولكن برايتون لم ينجح في تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق أربع انتصارات متتالية خارج ملعبه بالدوري، ليبقى في المركز التاسع بـ 47 نقطة، مبتعدًا بفارق واحدة فقط عن دائرة السبعة الأوائل، الذين سيشاركون في البطولات القارية الموسم المقبل.

وسيخوض برايتون اختبارًا صعبًا في الجولة المقبلة عندما يستضيف تشيلسي يوم 21 أبريل، قبل أن يحل ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في الثاني من مايو المقبل.