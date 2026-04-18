دي زيربي: متفائل وفخور.. وأحتاج إلى الثقة

طالب الإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه بمنحه الثقة الكاملة في تصحيح الأوضاع، بعد التعادل المخيب 2-2 أمام برايتون السبت لحساب الجولة الـ 33 للدوري الممتاز، ويتعقد موقفهم في الهروب من شبح الهبوط.

وسيطرت على الإيطالي، الذي خاض مباراته الثانية مع الفريق، مشاعر متباينة، بعد التعادل بسيناريو محبط مع برايتون الذي سجل هدفه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، ليبقى توتنام في المركز الـ 18 على حافة الهبوط.

وقال دي زيربي، الذي خسر مباراته الأولى أمام سندرلاند 0-1، عقب اللقاء عبر قناة «سكاي سبورتس»: «أشعر بالأسف الشديد، لأن لاعبي توتنام يعانون كثيرًا، واليوم كنا نستحق الفوز على برايتون الذي قدم أداء مميزًا للغاية، ولم يكن مقبولًا أن نستقبل هدفًا في الدقائق الأخيرة».

وأضاف: «أنا متفائل، وفخور بفريقي، وأثق في قدراتهم، لقد قدموا أداء مميزًا وبروح عالية، ويجب أن نتجاوز هذا التعادل، ونستعد للمباراة المقبلة من أجل الفوز على وولفرهامبتون، فإذا كنا أقوياء مثلما ظهرنا أمام برايتون، سنكون قادرين على المنافسة».

وتطرق روبرتو دي تشيربي للحديث عن شعوره بخوض أول مباراة له مدربًا لتوتنام على ملعب الفريق، قائلًا: «أعلم أننا نمر بفترة صعبة للغاية لأن الفريق يكافح للهروب من الهبوط، ولكن الأجواء كانت رائعة لدرجة جعلتني أتخيل أننا نخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا وليس لتفادي الهبوط».

وشدد: «سنقاتل في كل مباراة حتى النهاية، وسنبذل قصارى جهدنا، فالمشوار لم ينته بعد، فقط علينا تقديم أفضل ما لدينا».

وأشار دي زيربي إلى علامات إيجابية ظهرت على فريقه، موضحًا: «لاحظت إصرارًا من اللاعبين وشخصية قوية، وقدرات فنية عالية، وفريقًا منظمًا بالكرة وبدونها، إنها عوامل ستساعدنا على تحقيق أهدافنا».

وختم تصريحاته: «علينا تحسين الكثير من الأمور، والأهم أن نستمر بنفس هذه العقلية القوية، لقد طالبت اللاعبين بالحضور إلى التدريبات يوم الإثنين بمعنويات عالية، لأننا لا أريد العمل مع أشخاص سلبيين، بل عليهم أن يثقوا بي، لأن موافقتي على تولي المسؤولية لثقتي في قدرة هذا الفريق على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز».