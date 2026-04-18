بعد 74 عاما.. بارينيتشيا يكسر رقم بادينيس

سجّل المهاجم الدولي أندر بارينيتشيا أسرع هدف في تاريخ نهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا عندما منح فريق ريال سوسييداد الأول لكرة القدم التقدم السبت على أتلتيكو مدريد «1-0» بعد 14 ثانية فقط من بداية المباراة.

واستغل الجناح الباسكي عرضية من البرتغالي جونسالو جيديش، اللاعب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، في أول هجمة من المباراة على الملعب الأولمبي «لا كارتوخا» في إشبيلية، وحوّل الكرة برأسه على يمين الحارس الأرجنتيني خوان موسو كاسرا الرقم القياسي السابق «17 ثانية» الذي يعود إلى 1952، والمسجل باسم لاعب فالنسيا مانويل بادينيس أمام برشلونة، الذي فاز باللقب 4-2 بعد التمديد.

وعادل أتلتيكو مدريد بتوقيع المهاجم أديمولا لوكمان النتيجة في الدقيقة 19 عبر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة، ليصبح ثاني لاعب نيجيري يسجل في نهائي الكأس بعد جورج فينيدي في 1997 مع ريال بيتيس ضد برشلونة والذي توج أيضًا باللقب 3-2. لكن قائد الفريق الباسكي ميكيل أويارزابال سجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.