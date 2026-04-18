أخضر السيدات يخسر تجربة مصر

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات أمام نظيره المصري 0-2 خلال المواجهة التجريبية التي جرت السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ختام معسكره الإعدادي بأبها ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وبدأ الإسباني لويس كورتيس، مدرب المنتخب السعودي، المواجهة بتشكيلة ضمت: منى عبد الرحمن، سارة الحمد، فريدة حنفي، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، لانا عبد الرزاق، صبا توفيق، مباركة محمد، صفاء زدادكة، مرام اليحيا، البندري مبارك.

واستمر معسكر أخضر السيدات لمدة 13 يومًا، وتضمن خوض ثلاث لقاءات تجريبية تعادل في واحدة منها مع بوتسوانا 1-1، وانتهت اثنتان منها بالخسارة أمام مصر «1-2 و0-2».