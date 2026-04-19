الإصابة تهدد مشاركة جنابري في المونديال

تحوم الشكوك حول مشاركة سيرج جنابري، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، في نهائيات كأس العالم 2026 بعد تعرُّضه لتمزُّقٍ عضلي في فخذه، وفق ما أعلن ناديه، السبت.

وأصدر بايرن، متصدر الدوري، بيانًا، أوضح فيه أن الدولي الألماني سيغيب لفترةٍ طويلةٍ بسبب تمزُّقٍ في العضلة المقرَّبة في فخذه اليمنى دون أن يحدد مدة الغياب، أو يكشف عن وقت، أو كيفية حدوث الإصابة، لكنَّ وسائل إعلام محلية ذكرت أن جنابري خاض مباراته الأخيرة الموسم الجاري، وقد يغيب عن المونديال.

وشارك المهاجم، البالغ 30 عامًا، أساسيًّا في فوز بايرن على ريال مدريد الإسباني 2ـ1 ذهابًا، و4ـ3 إيابًا، الأربعاء الماضي، في طريقه إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب.

وسجل جنابري، الذي سبق له اللعب مع أرسنال الإنجليزي، ثمانية أهدافٍ، وصنع سبعةً في 21 مباراةً بالدوري الموسم الجاري.

ويُعدُّ جنابري لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، وخاض 59 مباراةً دوليةً، وسجل 26 هدفًا.