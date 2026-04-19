أمام نهضة بركان.. الجيش الملكي إلى النهائي الثاني

ضرب فريق الجيش الملكي المغربي الأول لكرة القدم موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز الجنوب الإفريقي على الرغم من خسارته، السبت، أمام مواطنه ومضيفه نهضة بركان 0ـ1، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 2ـ0.

ونجح الجيش في بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ تتويجه باللقب عام 1985، بينما يتطلَّع صن داونز، الذي أقصى الترجي التونسي، لاستعادة اللقب الذي تُوِّج به في 2016.

وعلى الملعب البلدي لمدينة بركان، شمال شرقي المغرب، لم يستطع النهضة، الذي خاض المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، تدارك نتيجة الخسارة ذهابًا 0ـ2 على الرغم من الحشد الجماهيري الكبير الذي آزره.

وشهد محيط الملعب أجواءً متوترةً عقب توافد أعدادٍ كبيرةٍ من جماهير الجيش الملكي، ما أدى إلى وقوع بعض الاشتباكات المحدودة بين أنصار الناديين قبل أن تتدخَّل القوات الأمنية بسرعةٍ لاحتواء الموقف.

وساد الحذر بين الطرفين في بداية المباراة دون فرصٍ حقيقيةٍ، إذ بدا واضحًا أن كل فريقٍ دخلها بحساباتٍ دقيقةٍ حيث طغى التحفُّظ على الإيقاع العام مع أفضليةٍ نسبيةٍ في التنظيم والانضباط من جانب الجيش الملكي.

من جهته، حاول نهضة بركان البحث عن حلولٍ هجوميةٍ، وفرض ضغطًا تدريجيًّا من أجل كسر التوازن.

وفي الشوط الثاني، رفع الفريق البرتقالي نسق المواجهة، وهاجم بضراوةٍ، وتمكَّن من اقتناص ركلة جزاءٍ إثر خطأ من مروان الوادني، مدافع الجيش، ضد السنغالي بول باسين، فانبرى لها ياسين البحيري، وسدَّدها قويةً إلى يمين الحارس المخضرم أحمد رضا التكناوتي «53» مسجلًا هدف الفوز الوحيد.