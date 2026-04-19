أمام أتالاتنا.. روما يهدر فرصة الرابع

أهدر فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم فرصة احتلال المركز الرابع مؤقتًا بالدوري، وذلك بعد تعادله مع ضيفه أتالانتا 1-1 السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 33.

ورفع روما رصيده إلى 58 نقطة بالمركز السادس، بفارق الأهداف خلف كومو الخامس، والذي خسر أمس أمام ساسولو، ونقطتين من يوفنتوس، والذي سيواجه بولونيا الأحد. على الجانب الآخر، صعد أتالانتا برصيده إلى 54 نقطة في المركز السابع.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 12 عن طريق نيكولا كرستوفيتش، بعد خطأ في التمرير من المدافع ماريو هيرموسو.

ثم أدرك هيرموسو التعادل لروما في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، حيث تلقى عرضية زميله ديفين ريتش من الجهة اليسرى الجهة اليسرى ليسدد كرة قوية مباشرة.