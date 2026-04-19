بعد 39 عاما.. سوسييداد يعيد السيناريو ويخطف الكأس من أتلتيكو

توج فريق ريال سوسيداد الإسباني الأول لكرة القدم بطلًا لكأس الملك للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4 - 3 عقب التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي، على الملعب الأولمبي «لا كارتوخا» في إشبيلية، ليعيد سيناريو 1987 أمام المنافس نفسه، والذي انتهى بذات الكيفية.

تقدم أندير بارينيتشيا لريال سوسيداد بهدف أول في الدقيقة الأولى من المباراة، وهو الأسرع في تاريخ البطولة بعد 14 ثانية فقط من بداية المباراة.

واستغل الجناح الباسكي عرضية من البرتغالي جونسالو جيديش،، في أول هجمة من المباراة وحوّل الكرة برأسه على يمين الحارس الأرجنتيني خوان موسو كاسرا الرقم القياسي السابق «17 ثانية» الذي يعود إلى 1952، والمسجل باسم لاعب فالنسيا مانويل بادينيس أمام برشلونة، الذي فاز باللقب 4-2 بعد التمديد.

وعادل أتلتيكو مدريد بتوقيع المهاجم أديمولا لوكمان النتيجة في الدقيقة 19 عبر تسديدة زاحفة من داخل المنطقة، ليصبح ثاني لاعب نيجيري يسجل في نهائي الكأس بعد جورج فينيدي في 1997 مع ريال بيتيس ضد برشلونة والذي توج أيضًا باللقب 3-2.

لكن قائد الفريق الباسكي ميكيل أويارزابال سجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في إضافة الهدف الثاني والتعادل لأتلتيكو بالدقيقة 83، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي لم يشهد أهدافًا جديدة، ليكون الحسم عن طريق ركلات الترجيح التي ابتسمت لسوسيداد مرة أخرى بعد 39 عامًا أمام الفريق العاصمي، الذي توج بآخر ألقابه وهو العاشر في 2013 ، وذلك بعد تألق الحارس أوناي ماريرمو الذي تصدى للركلتين الأوليين للنروجي ألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز.