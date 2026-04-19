سكيبه: الأهلي أوروبي.. واحتطت بالجزائيات

أكد الألماني مايكل سكيبه، مدرب فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، أن مواجهة الأهلي، الإثنين، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ستكون صعبة للغاية.

وقال سكيبه في المؤتمر الصحافي، الأحد، قبل المباراة: «خصمنا غدًا فريق صعب، وهو أفضل فرق القارة في الوقت الحالي.. وبكل تأكيد سيكون الملعب ممتلئًا بجماهير الخصم، ونسعى لتقديم كل ما نملك.. أنا واثق كثيرًا في لاعبي فريقي».

وأضاف المدرب الألماني أن فريقه أعد نفسه جيدًا لكل الاحتمالات، بما في ذلك سيناريو اللجوء إلى ركلات الترجيح، وقال : «تدربنا جيدًا على ركلات الجزاء في حال الوصول إليها».

وأبدى سكيبه إعجابه الشديد بملعب «الإنماء» الذي يحتضن المباراة، قائلًا: «معجب كثيرًا بملعب الإنماء، ومتحمس جدًا للعب فيه».

وتطرق سكيبه إلى معرفته الجيدة بمواطنه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، مشيدًا به وبأسلوبه: «أعرف ماتياس يايسله جيدًا، وهو مدرب جيد في المراحل السابقة.. يملك عناصر رائعة ويلعبون بشكل أوروبي».

من جهته قال اللاعب جوتوكو ساكاي :«يجب أن نحضر جيدًا لمواجهة الغد، ونحن جاهزون لخوضها ونحترم خصمنا فريق الأهلي، حيث إنه يملك مجموعة رائعة من اللاعبين، ولكن في النهاية علينا أن نكون في مستوانا وفي جودة عالية، حتى ننجح في خطف بطاقة التأهل إلى موقعة النهائي».