يايسله: الأربعة امتياز أهلاوي

شدد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فيسيل كوبي الياباني، في مواجهة دور الأربعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وقال يايسله، الأحد، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنبذل قصارى جهدنا للحصول على نتيجة المباراة، ونحن سعداء جدًا بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.. نواجه خصمًا صعبًا هجوميًا، لذلك نحتاج إلى دفاع قوي، ونعمل على ذلك بالفعل».

وأبدى المدرب الألماني فخره بتمثيل الأهلي للسعودية في البطولة، وقال:«من الفخر أن نمثل المملكة العربية السعودية في هذه البطولة، وأننا الوحيدون الذين وصلنا إلى دور الأربعة.. ما يحدث هو امتياز كبير لفريق الأهلي».

وأشار يايسله إلى الصعوبات التي يواجهها الفريق، قائلًا: «النسخة السابقة من البطولة كانت صعبة، والنسخة الجارية تحمل صعوبات أخرى، ولدينا إصابات متنوعة في صفوف الفريق. لكن ثقتنا كبيرة جدًا في روح اللاعبين وقدرتهم على الفوز».