الشباب عقدة عراقية بـ 6 انتصارات

شكل فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، «عقدة» مستمرة للأندية العراقية، وفق المواجهات التاريخية التي خاضها أمامهم، وذلك قبل لقاء زاخو في المباراة التي تنطلق عند الـ 05:00 مساء الأحد، ضمن نصف نهائي كأس الخليج للأندية، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة العاصمة القطرية.

ويملك الشباب سجلًا تاريخيًا أمام أندية العراق، إذ خاض ضدهم 8 مواجهات سابقة، منها 6 أمام القوة الجوية، واثنتان ضد الشرطة، فيما سيكون زاخو، الثالث.

ولم يسبق للأبيض العاصمي، أن خسر أمام فرق بلاد الرافدين، كسب 6 مباريات مقابل تعادلين، وزار شباكهم بـ 23 هدفًا، وتلقى ثلاثة أهداف فقط.

وتعد مباراة الشباب والقوة الجوية في 2006 في بطولة دوري أبطال آسيا، أولى المواجهات التاريخية التي تجمعه أمام العراقيين، حينها كسب 2ـ0 بهدفي المهاجم الغاني جودوين أترام.

وحقق الشباب أكبر النتائج، حينما أتخم شباك الشرطة بسداسية في البطولة العربية على كأس الملك محمد السادس 2020، تناوب على تسجيلها الكولومبي دانيلوأسبريا «هاتريك»، والبرازيلي سباستياو جونيور سيبا «هدفين»، وكرستيان جوانكا هدف واحد.

ولعب «الليث» آخر مبارياته أمام الفرق العراقية، 16 أبريل 2023 ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في الرياض، وفاز برباعية سجلها الجابوني أرون بوبيندزا، والأرجنتيني إيفر بانيجا، ومواطنه كرستيان جوانكا، وحسان تمبكتي.