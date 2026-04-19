بعد 2603 يوما.. النصر يتوعد الوصل

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم مضيفه الوصل الإماراتي، بعد غياب استمر 2603 أيام على ملعب زعبيل في دبي، الأحد، في دوري أبطال آسيا 2.

وكانت آخر مواجهة لعبها النصر على ملعب زعبيل 4 مارس 2019، حينما حلَّ ضيفًا على الوصل في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وخسر حينها بنتيجة 0ـ1.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما نجح في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ثم تجاوز نظيره أركاداج التركمانستاني في دور الـ16.

وتصدر الوصل المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل ثماني نقاط للاستقلال الإيراني، وسبع للمحرق البحريني، وأربع للوحدات الأردني، ثم فاز في دور الـ16 على الزوراء العراقي بواقع 6ـ5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتشهد قائمة النصر الأساسية مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد أن تقدم تشكيلة مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق، بالأسماء المغادرة إلى دبي.

ويعيش النصر فترة ممتازة بعد اقترابه من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2018ـ2019.

ويتصدر النصر الدوري السعودي بفارق ثماني نقاط عن مطارده الهلال مع خوضه مباراة أكثر، كما تابع بفوزه على الاتفاق، الأربعاء، سلسلة من 17 فوزًا على التوالي في المسابقات كافة.