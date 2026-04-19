ضربتان متتاليتان تحفزان النصر أمام الوصل

يتسلح فريق النصر الأول لكرة القدم، بانتصارين متتاليين على نظيره الوصل الإماراتي عندما يتقابلان، الأحد، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2.

وسجل الفريق النصراوي تفوقًا لافتًا على نظيره الإماراتي على صعيد مبارياتهما القارية، إذ تمكن من تحقيق الفوز مرتين مقابل خسارة وحيدة خلال ثلاث مواجهات سابقة، اثنتان ضمن منافسات دوري أبطال آسيا بمسماها القديم، وأخرى بالمسمى الجديد «دوري أبطال آسيا للنخبة».

وتقابل الفريقان للمرة الأولى آسيويًا في 4 مارس 2019 ضمن دور المجموعات، وانتهى اللقاء لصالح الفريق الإماراتي بهدف نظيف على ملعب زعبيل، وكان وقتها البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل الحالي على رأس الجهاز الفني للفريق النصراوي.

وتجدد الموعد بين الفريقين بعد 32 يومًا من المواجهة الأولى، حينما تواجها على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض ضمن دور المجموعات، وأسفر عن فوز النصر بنتيجة 3ـ1، وجاءت ثلاثية الأصفر عن طريق البرازيلي جوليانو وفهد الجميعة وعبد الله السالم، أما الهدف الوحيد للوصل فسجله فارس خليل.

وغابت لقاءات الفريقين فترة طويلة، قبل أن يلتقيا مجددًا في 3 فبراير 2025 على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن دور مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي تلك المواجهة لم يجد الفريق النصراوي صعوبة في حسمها لصالحه، إذ اكتسح مضيفه برباعية نظيفة بينها ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما سجل الهدفين الآخرين كلٌ من علي الحسن ومحمد آل فتيل.

ويدخل الفريقان المواجهة الرابعة بطموحات مشتركة، إذ يطمح كلاهما إلى مواصلة مسيرتهما الناجحة في البطولة الآسيوية وبلوغ الدور نصف النهائي.

وتأهل الفريق النصراوي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2 بعد تخطيه أركاداج التركمانستاني بالفوز عليه بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابا في دور الـ 16، علمًا أنه أنهى مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة».

وعلى الجانب الآخر، بلغ الوصل دور الثمانية بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، ومن ثم فاز على الزوراء العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الفائز من لقاء النصر مع الفائز من مواجهة الأهلي القطري والحسين إربد الأردني في نصف النهائي، على أن يضرب المنتصر موعدًا مع جامبا أوساكا الياباني في نهائي البطولة.