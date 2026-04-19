في الملاعب القطرية.. الشباب 5 انتصارات وتعادل

يخوض فريق الشباب الأول لكرة القدم، المواجهة التاسعة على الملاعب القطرية منذ الظهور الأول عام 2006 في دوري أبطال آسيا، الأحد.

ولعب الشباب على الملاعب القطرية ثماني مباريات أمام الغرافة والريان والدحيل والسد والجيش، انتصر في خمس، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة واحدة فقط.

وكان الظهور الأول للشباب عام 2006 عندما واجه السد القطري في دوري أبطال آسيا وانتهى بفوزه 3ـ2 ليعود من جديد إلى الدوحة عام 2009 ويخرج بالانتصار على الغرافة 3ـ1 في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وفي عام 2011 حضر التعادل الأول للشباب مع الأندية القطرية وتحديدًا أمام الريان في دوري أبطال آسيا في المباراة التي انتهت بهدف لمثله ليعود من جديد في الموسم ذاته ويخسر من السد بهدف دون مقابل في دور الـ 16 من البطولة ذاتها.

وفي عام 2013 انتصر على الجيش القطري 3ـ0 على حساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا ليشهد الموسم والنسخة ذاتها تأهل الشباب إلى ربع النهائي بعد الفوز على الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة 16، وفي الموسم الذي يليه واصل الشباب هيمنته وعاد إلى الرياض بفوز ثمين على الريان القطري بهدفين دون مقابل في البطولة القارية ليعود من جديد إلى الملاعب القطرية بعد 13 عامًا ويخسر موقعة الدحيل 1ـ2 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويبحث الشباب عن الانتصار السادس في الملاعب القطرية عندما يواجه زاخو العراقي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية على ملعب خليفة الدولي.