فايجل يبدأ التأهيل في ألمانيا

يخضع الألماني جوليان فايجل، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى برنامج علاجي حاليًا في بلاده، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدافع الألماني وصل بلاده الأسبوع الماضي من أجل بدء برنامجه العلاجي من إصابته في منطقة البطن التي ستغيبه ثمانية أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه، وفق ما نشره عبر حساب ناديه الرسمي في منصة «إكس» الأسبوع الماضي.

وأصيب فايجل في مواجهة الاتفاق، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، التي خسرها فريقه 2ـ3، الأحد 5 أبريل الجاري.

وغاب فايجل أمام ضمك خلال التعادل 1ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ولعب فايجل «30 عامًا» منذ انضمامه إلى القادسية الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، 28 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 4.