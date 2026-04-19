تانتاشيف يقود مواجهة الأهلي وفيسيل

يقود الحكم الأوزبكي الدولي إيلجيز تانتاشيف مواجهة فريق الأهلي الأول لكرة القدم وفيسيل كوبي الياباني، في دور الأربعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين، على ملعب «الإنماء» في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن السنغافوري محمد تقي سيكون حكم فيديو خلال هذه المواجهة.

وتعد هذه ثاني مواجهة يقودها الحكم الأوزبكي للطرفين في نخبة آسيا الموسم الجاري، بعد أن شهد خسارة الأهلي أمام الشارقة بهدف دون رد 24 نوفمبر الماضي، كما خسر فيسيل من جوهور الماليزي 0ـ1 في 17 فبراير خلال المباراة التي قادها في دور المجموعات.

وظهر تانتاشيف في مباراة الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، في دور الستة عشر الثلاثاء الماضي.

ويحضر تانتاشيف ضمن قائمة الحكام الرئيسيين الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

و لد تانتاشيف «42 عامًا» في مدينة بخارى بأوزبكستان، وبدأ مسيرته التحكيمية كحكم مساعد عام 2008 قبل أن ينتقل إلى دور الحكم الرئيس في الدوري الأوزبكي الممتاز.

و حصل على الشارة الدولية من «فيفا» عام 2013، وسرعان ما أثبت حضوره في البطولات القارية.

أدار تانتاشيف مباريات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى دوريات النخبة في السعودية والهند، وفي عام 2021، اختير أفضل حكم في أوزبكستان.

وخلال الموسم الجاري، قاد 14 مواجهة منها 6 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأشهر خلالها 57 بطاقة صفراء بينها 3 حمراء، واحتسب 3 جزائيات.