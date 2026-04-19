التحدي 58 يجمع السيتي وأرسنال

يستضيف «ملعب الاتحاد» قمة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، وأرسنال، مساء الأحد، عند الـ 06:30 مساءً، بتوقيت السعودية.

ويدخل أرسنال المواجهة وهو في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة جمعها من 32 مباراة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ64 نقطة من 31 مواجهة.

ويكشف التاريخ بين الفريقين تقاربًا نسبيًا، إذ التقيا في 57 مباراة ضمن منافسات الدوري، حقق خلالها أرسنال 25 انتصارًا، مقابل 19 فوزًا لمانشستر سيتي، فيما حسم التعادل 13 مواجهة.

وعلى صعيد الأهداف، سجل الفريق اللندني 82 هدفًا، مقابل 75 للفريق السماوي.

وتعكس المعطيات الرقمية أفضلية «المدفعجية»، من خلال النتائج، والفاعلية الهجومية، ما يُبرر وصف «السيطرة الحمراء» في سياق المواجهات السابقة.

ويطمح أرسنال بقيادة ميكل أرتيتا، مدرب الفريق، في الفوز، وتوسيع الفارق إلى تسع نقاط، مع لاعبي الإسباني بيب جوارديولا، الذي يسعى بدوره لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، في ظل امتلاكه مباراة مؤجلة.