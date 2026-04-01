من هو بارينيتشيا صاحب الهدف التاريخي في أتلتيكو ؟

ولد المهاجم الإسباني أندر بارينيتشيا موجوروزا في مدينة سان سيباستيان التابعة لإقليم الباسك بتاريخ 27 ديسمبر 2001، ويصل طوله إلى 175 سم مع وزن يبلغ 74 كجم.

بدأت علاقته بكرة القدم في سن مبكرة عندما انضم إلى أكاديمية «زوبييتا» الخاصة بنادي ريال سوسييداد.

تدرج في الفئات السنية حتى نجح في تسجيل ظهوره الأول مع الفريق الأول في 22 ديسمبر 2018 أمام ديبورتيفو ألافيس وهو في سن 16 عامًا و359 يومًا، ليصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يشارك في الدوري الإسباني، وثاني أصغر لاعب يمثل النادي الباسك تاريخيًا خلف زوبييتا.

كان الفضل الأكبر في بروز موهبة الفتى الباسكي يعود إلى الإسباني إيمانول ألجواسيل، مدرب فريق الشباب السابق الذي راهن على إمكاناته ومنحه فرصة التألق مع نيله فرصة اللعب المستمر في مركز الجناح الأيسر، كما تدرب خلال بداياته في الفريق الرديف تحت إشراف المدرب أستريا.

وعلى الصعيد الدولي تدرج بارينيتشيا في منتخبات الشباب الإسبانية وأسهم في تحقيق بطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا في 2019، وبطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وشارك أيضًا في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ونجح أندر بارينيتشيا في دخول تاريخ كرة القدم الإسبانية من أوسع أبوابه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية، السبت، إذ سجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات المسابقة بعد مرور 14 ثانية فقط من صافرة البداية، محطمًا بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانويل بادينيس عام 1952، ليقود فريقه نحو التتويج باللقب الغالي.