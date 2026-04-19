منافس الشباب.. ما سر تسمية زاخو؟

يثير اسم مدينة زاخو العراقية كثيرًا من التساؤلات التاريخية، إذ اختلف الباحثون والمؤرِّخون في تفسير أصل التسمية دون وجود روايةٍ واحدةٍ حاسمةٍ، لتبقى المدينة، الواقعة في أقصى شمال العراق، محاطةً باجتهاداتٍ عدة، تربط اسمها بالجغرافيا، واللغة، والأحداث القديمة.

وتذهب إحدى الروايات إلى أن زاخو كانت تُعرف قديمًا باسم «آزوخيس»، وهو الاسم الذي ورد في بعض المدوّنات التاريخية. ويرى أصحاب هذا الرأي أن التسمية الحالية تطورت مع مرور الزمن حتى استقرَّت على «زاخو».

وفي روايةٍ أخرى، يشار إلى أن كلمة «زاخ» في اللغة الكردية تعني القوة والعزم، وهو ما يجعل الاسم مرتبطًا بصفاتٍ معنويةٍ، تعكس الصلابة والمكانة.

كذلك تذكر بعض المصادر، أن الاسم قد يعود إلى «زاخاريوس»، وهو أحد القادة الذين رافقوا زينفون، إذ يقال إنه توقف في موقع المدينة خلال رحلة التراجع الشهيرة قبل أن تحمل المنطقة اسمه لاحقًا.

ويربط رأي آخر الاسم بطبيعة المكان، إذ يرى باحثون أن «آزوخيس» قد تكون مشتقَّةً من عبارتين كرديتين، هما «آف»، وتعني الماء، و«خيز» وتعني الرمل، في إشارةٍ إلى طبيعة المنطقة القريبة من الأنهار والشواطئ الرملية.

وتشير اجتهاداتٌ أخرى إلى أن الاسم جاء من منطقتين محليتين، هما «زيي» و«خوك»، وكانتا تُمثِّلان ممرًّا تجاريًّا قديمًا، ليتحول اللفظ مع الوقت إلى زاخو.

في المقابل، يربط بعض الباحثين التسمية بعبارة «زي خوين»، وتعني «نهر الدم»، في إشارة إلى حادثةٍ دمويةٍ، وقعت في المكان قديمًا.

كذلك يعيد آخرون أصل الاسم إلى الكلمة الآرامية السريانية «زاخوثا»، التي تعني «الانتصار»، ويقال إنها ارتبطت بانتصار الإسكندر المقدوني في واقعةٍ، جرت قرب المدينة.