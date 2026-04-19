توصية تبعد فيليش .. واللاعب يطلب 60

أوصى البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النصر، مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بإراحة جواو فيليش عن المشاركة أمام الوصل الإماراتي، الأحد، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن البرتغالي فيليش اجتمع مع مواطنه جيسوس قبل انطلاق مواجهة الوصل وطلب المشاركة نحو 60 دقيقة ، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار المصدر، إلى أن البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، أصبح جاهزًا لخوض المباراة بعد تعافيه من الإصابة.

وكانت بعثة القطب العاصمي وصلت إلى دبي، صباح السبت، يتقدَّمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، إضافةً إلى تسعة لاعبين أجانب، هم الإسباني إينيجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، ومواطنه كينجسلي كومان، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أنجيلو، ومواطنه بينتو ماتيوس، والعراقي حيدر عبد الكريم، والسنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليش.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد تصدُّره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة» قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ 16.