«الانضباط» تؤجل تتويج السد

قرَّرت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، الأحد، اعتبار فريق الشمال فائزًا على قطر بنتيجة 3ـ0، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 17، وأعادته إلى المنافسة على اللقب.

وفاز فريق قطر على الشمال 2ـ0، 13 أبريل الجاري، لكن بحسب لجنة الانضباط خالف النادي اللائحة الخاصة بمشاركة اللاعبين المحترفين الأجانب، فخسر النقاط الثلاث إداريًّا.

وأدت خسارة الشمال إلى تتويج السد، المتصدر برصيد 42 نقطة، باللقب الثالث على التوالي، بعدما تجمد رصيد الشمال مطارده الوحيد عند 37 نقطة قبل مرحلة من نهاية البطولة.

وأعادت النقاط الثلاث الممنوحة من لجنة الانضباط المنافسة بين الفريقين، إذ بات الشمال «40 نقطة» بحاجة إلى الفوز على السد في المرحلة الأخيرة المقررة في 27 أبريل الجاري، من أجل حصد اللقب الأول في تاريخه، فيما يحتاج المتصدر إلى التعادل فقط.

وقال حسن الحمادي، رئيس لجنة الانضباط، في تصريحات صحافية عقب اجتماع عقدته اللجنة للبت في احتجاج الشمال: «تم قبول الاحتجاج شكلًا ومضمونًا، واعتبار قطر خاسرًا إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطري».

وأضاف الحمادي: «نحن لجنة نتبع لاتحاد كرة القدم، لكننا نملك استقلالية في اتخاذ القرار، ومحايدون ولا ننحاز لطرف على آخر. من حق نادي قطر استئناف القرار ولديهم الوقت الكافي لذلك».

وأجرى فريق قطر تبديلًا خلال المباراة عقب طرد مدافعه التونسي علي سعودي، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأشرك في الشوط الثاني المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو، بدلًا من اللاعب أحمد الراوي، مخالفًا بذلك المادة 15 من لائحة مشاركة اللاعبين المحترفين.

وتنص الفقرة 1 من المادة 15 من اللائحة على السماح بمشاركة ستة لاعبين أجانب في الفريق خلال المباراة، فيما تنص الفقرة 2 من المادة 15 على أنه في حال طرد أحد اللاعبين الأجانب، فإنه لا يمكن استبداله بأحد اللاعبين المحليين، وهو ما أقدم عليه قطر.

وتنظم منافسات المرحلة الأخيرة من الدوري، 27 أبريل الجاري، وتلعب المباريات الست في توقيت واحد، لضمان عدالة المنافسة في ظل عدم حسم اللقب والهبوط والملحق.