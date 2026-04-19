الهلال.. أكتشيشيك يعود أمام ضمك

يدخل التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، التدريبات اليومين المقبلين بعد أن قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن أكتشيشيك شارف على الانتهاء من المرحلة الأخيرة التي تتضمن الإعداد البدني وملامسة الكرة، على أن يكون جاهزًا للدخول في قائمة الإيطالي سيموني إنزاجي في مباراة ضمك، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي 28 أبريل الجاري على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وأجرى أكتشيشيك عملية جراحية لعضلات أسفل البطن في مارس في باريس العاصمة الفرنسية، خضع بعدها إلى برنامج علاجي في مقر النادي.

ويواصل الأزرق العاصمي تدريباته، الأحد، استعدادًا للمواجهة المقبلة، على أن تتركز على رفع الجانب اللياقي وتطبيق بعض الخطط الفنية.

ويقف الهلال في المرتبة الثانية من الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق 8 نقاط عن النصر متصدر الدوري الذي لعب مباراة أكثر.