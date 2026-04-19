توتنام يقف مع دانسو ويُهدد بالشرطة

أدان نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي، الأحد «العنصرية البغيضة والمهينة للكرامة الإنسانية» التي تعرض لها كيفن دانسو، مُدافع فريقه الأول لكرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي، ​بعد أن تسبب خطأه في تسجيل برايتون آند هوف ألبيون هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ما وضع الفريق اللندني في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «تعرض كيفن دانسو ولا يزال يتعرض لإساءات عنصرية خطيرة وبغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي، سمعنا وشاهدنا عنصرية دنيئة ومهينة ⁠للإنسانية، سلوك يُعد بلا شك جريمة جنائية، ‌ولن يتم التسامح معه».

وأضاف البيان: «نسعى إلى اتخاذ أقوى إجراء ممكن ضد كل شخص ‌نحدد هويته، يحظى كيفن بدعمنا الكامل وغير المشروط لاعبًا وشخصًا، لن يقف أيّ شخص في ⁠هذا ⁠النادي بمفرده في مواجهة هذا الأمر، لا شيء يتعلق بالأداء أو ترتيب الفريق في الدوري يمكن أن يبرر أو يفسر الإساءة العنصرية».

وأوضح توتنام أنَّ مسؤولي النادي أبلغوا شرطة متروبوليتان ​في لندن، العاصمة البريطانية، والسلطات الأخرى، ومنصات ‌التواصل الاجتماعي، عن محتوى الإساءة.

وتتخذ الشرطة البريطانية ‌موقفًا متشددًا بشكل متزايد ضد المدانين بالعنصرية من خلال الاعتقالات والحظر، لكنها لا تزال تكافح من أجل القضاء عليها.

وسجل برايتون هدفًا في الدقائق الأخيرة بعدما فقد مدافع المنتخب النمساوي، صاحب الـ 27 عامًا، الكرة ليمنح جورجينيو روتر، فرصة تسجيل هدف التعادل 2ـ2.

ولا يزال ‌توتنام يبحث عن ‌فوزه الأول في الدوري ​خلال عام 2026، ⁠ويحتل المركز الـ 18، مع ⁠بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم الجاري.