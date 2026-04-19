انتهاء مهلة إخراج الإبل السائبة من «عرنان»

انطلقت الفرق الميدانية المدربة والمتخصصة التي شكلتها الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي، لحصر وإخراج الإبل السائبة من داخل منطقة «عرنان» في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، الأحد، بعد انتهاء المهلة.

ووضعت الإبل السائبة في مسيجات خاصة استعدادًا لتطبيق النظام بشكل كامل بحقها وحق ملاكها.

وتسعى هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية إلى بذل الجهود ونشر الوعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المحميات الملكية، ومن أهمها الحفاظ على الغطاء النباتي الذي من خلاله نحصل على هواء نقي، ويساعد على تقليل درجات الحرارة، وتكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار وأيضًا جعل النبات ملاذًا وموئلًا للحياة الفطرية.

ومن الأهداف، حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.

وأبدت الهيئة شكرها لتعاون العديد من ملاك الإبل السائبة وانتهازهم فترة السماح بإخراج إبلهم من منطقة «عرنان» قبل انقضاء المهلة المحددة.