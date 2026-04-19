المبارزة تنهي المرحلة الماسية

اُختتمت منافسات بطولة السعودية للمبارزة تحت 13 عامًا «الجولة الماسية»، في صالة المبارزة الواقعة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.

وتوّج عبد الله السنيد، الرئيس التنفيذي لاتحاد المبارزة، الفائزين بالأسلحة الثلاثة.

وحقق رضا كشكش من فريق الهدى، الميدالية الذهبية، في سلاح الشيش، ونال حبيب التاروتي، زميله في الفريق الفضية، وأخذ سامي يأنس، من فريق الباحة البرونزية، وحصل عباس التاروتي، لاعب النهضة، على المركز الثالث مكرر.

وفي سلاح السيبر، حصد ثامر البشير ممثل فريق الهلال الميدالية الذهبية، ومالك عطى لاعب فريق الباحة الفضية، وعلى العماني من فريق الهدى البرونزية، فيما حقق سلمان البلوشي لاعب النصر المركز الثالث مكرر.

وانتزع ياسين الداود لاعب الهدى ذهبية سلاح الإبية، وحصد محمد حسين من فريق الباتيك الفضية، وعلي الحجيري لاعب الهدى، الميدالية البرونزية، وجاء هادي آل هاشم من النور، في المركز الثالث مكرر.