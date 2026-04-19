ميتينن ضحية حادث «نوربورجرينج»

أعلن منظمو سباق نوربورجرينج 24 ساعة عن وفاة السائق يوها ميتينن، في حادث وقع خلال التجارب التأهيلية، المنظم من قبل نادي السيارات الألماني، الذي من المقرر أن يُشارك فيه ماكس فيرستابن، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أربع ‌مرات.

وأصدر المنظمون بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «خلال السباق الأول من التجارب التأهيلية لسباق نوربورجرينج 24 ساعة، وقع حادث خطير شمل سبعة سائقين في ‌المراحل الأولى من السباق، على الرغم من وصول فرق الطوارئ على الفور، لم ⁠يتمكن ⁠المسعفون من إنقاذ السائق يوها ميتينن بعد إخراجه من السيارة، وتوفي في المركز الطبي بعد فشل كافة محاولات الإنعاش».

وأوضح المنظمون ‌أنَّ ميتينن توفي ​عن ‌عمر ⁠ناهز ​66 عامًا، ⁠إثر حادث أدى إلى توقف السباق بعد نحو نصف ساعة من المدة المقررة البالغة أربع ساعات.

ونُقل السائقون الآخرون إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم.

ولم يكن فيرستابن، الذي يمثل ريد ⁠بُل في فورمولا 1، على ‌الحلبة في ذلك ‌الوقت.

ومن المقرر أن ​ينافس السائق الهولندي ‌في السباق بسيارة مرسيدس، مع النمساوي ‌لوكاس أوير.

وكتب فيرستابن، في حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي: «رياضة السيارات هي شيء ​نحبه جميعًا، ولكن ​أوقات كهذه، تذكرنا بمدى خطورتها، خالص تعازي لعائلة يوها وأحبائه».

وأشار المنظمون إلى أنَّه سيتم الوقوف دقيقة صمت قبل استئناف السباق مساء الأحد.