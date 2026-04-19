قائمة النصر.. أنجيلو يزيح الخيبري

دخل البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة مواجهة الوصل، الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في تغيير وحيد مقارنة بالأسماء التي استدعيت للقاء الاتفاق الماضي.

وكان صاحب الـ 21 عامًا غاب عن آخر مواجهة أمام الاتفاق، الأربعاء الماضي، في دوري روشن السعودي، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، وشارك بديلًا عنه عبد الله الخيبري.

ووفق حسابه على منصة إكس الأحد، يخوض النصر المباراة على ملعب «زعبيل» بتشكيلة تضم البرازيلي بينتو ماتيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، عبد الإله العمري، إينيجو مارتينيز، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل، كينجسلي كومان، ساديو ماني، جواو فيليش، وكريستيانو رونالدو.

وكان البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النصر، أوصى مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق، بإراحة جواو فيليش عن المشاركة في المواجهة، إلا أنَّ الأخير اجتمع مع جيسوس قبل انطلاق المباراة وطلب المشاركة نحو 60 دقيقة.

وكانت بعثة القطب العاصمي وصلت إلى دبي، صباح السبت، يتقدَّمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، إضافةً إلى تسعة لاعبين أجانب، هم الإسباني إينيجو مارتينيز، الفرنسي محمد سيماكان ومواطنه كينجسلي كومان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أنجيلو ومواطنه بينتو ماتيوس، العراقي حيدر عبد الكريم، السنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليش.

وتأهل النصر إلى ربع نهائي البطولة القارية بعد تصدُّره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة «18 نقطة» قبل أن يتجاوز أركاداج التركمانستاني بنتيجة واحدة «1ـ0» ذهابًا وإيابًا في دور الـ 16.

